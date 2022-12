Lyt til artiklen

De skulle egentlig tale om politik i tv-programmet.

Men i den forbindelse så politikeren Miguel Angel Revilla sit snit til at sende en svada afsted mod Cristiano Ronaldo og hans kæreste Georgina Rodriguez.

Han gæstede programmet 'Más Vale Tarde', og her var det tydeligt, han ikke var imponeret over den julegave, fodboldstjernen havde fået – en Rolls-Royce til en værdi af to millioner kroner.

»Med det der sker lige nu, er de mennesker amoralske,« sagde han om det verdenskendte par i forbindelse med en snak om situationen i verden lige nu. Det skriver Marca.

Georgina Rodriguez viste bilen frem i en video på Instagram, men det er ifølge Miguel Angel Revilla upassende, når man tænker på, hvordan andre familier lider, fortalte han.

»Det er enormt pornografisk. Når man ser på, hvad andre går igennem, er det amoralsk at skulle se sådan noget på skærmen. Den attitude fremstår som den hårdeste form for pornografi,« sagde Miguel Angel Revilla.

Gaven kom i en tid, hvor Cristiano Ronaldo formentlig har haft masser at tænke på i kølvandet på VM.

For som det ser ud lige nu, er den portugisiske stjerne arbejdsløs, da han har fået ophævet sin kontrakt med Manchester United efter et tv-interview med Piers Morgan, hvor Ronaldo bestemt ikke lagde fingrene imellem.