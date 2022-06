Lyt til artiklen

'Vi havde den bedste familieferie her i 2022. Dubai, du var fantastisk.'

Sådan lyder det i et Instagram-opslag fra Wayne Rooneys kone, Coleen Rooney, der har delt en række glimt fra sommerferien. Men det bliver ikke kun modtaget med ros og positive kommentarer.

Særligt ét billede har fået flere af fodboldfruens følgere op i det røde felt.

Et billede, der viser parret og deres fire børn i vandet sammen med en delfin, da de besøgte Atlantis Dolphin Bay.

'Nej nej nej, lad nu være med at svømme med delfiner i fangenskab.'

'Jeg hader det her!'

'Jeg er chokeret over at se de billeder. For år tilbage vidste folk ikke bedre. Det gør vi nu. Man burde ikke promovere de firmaer ved at besøge dem og dele billeder.'

'Svømning med delfiner i fangenskab. Skam jer! Så skuffende. Jeg unfollower.'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange kommentarer, opslaget har fået.

Peter Kempl-Hardy, der arbejder for World Animal Protection, siger til The Sun, at familien er blevet fejlinformeret, hvis de har troet, delfinen havde det godt.

»Desværre scorer denne industri milliarder på at holde delfiner i fangenskab, de bor i bassiner der er 200.000 gange mindre, end hvad de er vant til i naturen,« siger han.

Rooney-parret, der blev gift tilbage i 2008, rejste sammen med deres børn til Dubai i midten af maj. En tur de tog i kølvandet på den retssag, der har kørt mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy. Sagen mellem de to fodboldkoner har været i gang siden 2019.

Her skrev Coleen Rooney et opslag på de sociale medier, hvori hun anklagede Rebekah Vardy for at have lækket historier om hende til pressen. Noget, Vardy hele tiden har nægtet, og hun har efterfølgende lagt sag an mod Coleen Rooney.

Det forventes, at sagen vil koste de to fodboldfruer knap ni millioner kroner tilsammen i advokatsalær, og dommen skulle ifølge engelske medier falde inden for de næste to uger.