Den engang mest hypede teenager i fodboldverdenen er rasende. 20-årige Martin Ødegaard har indtil videre været kendt for at være den unge, høflige nordmand, der tog et tidligt skifte til mægtige Real Madrid.

Men det ændrede sig onsdag.

Her trådte den unge, norske landsholdsspiller frem som en mand, der ikke er bange for at sige sin mening. Og modtageren er hans kvindelige landsholdskollega – verdens bedste fodboldspiller, Ada Hegerberg.

Først skal vi forstå, hvorfor Martin Ødegaard er rystet og rasende.

Martin Ødegaard ved pressemøde med det norske herrelandshold 4. juni 2019.

23-årige Ada Hegerberg har givet et interview til fodboldmagasinet Josimar om sin holdning og sine oplevelser på det norske kvindelandshold, som hun valgte at forlade efter EM i 2017.

Her retter hun kritik mod for dårlige ledere og inkompetente ledere på landsholdet, som var ved at nedbryde hende.

»Det var hårdt til mange samlinger. Jeg har været knækket psykisk. Det har været en dyb, depressiv følelse. Jeg havde mareridt efter at have været med landsholdet. Sådan nogle ting skal man ikke have.«

»Hvis du vil nogle steder i livet, må du tage nogle valg. Engang kom tanken så i mit hoved: 'Jeg tror, du skal stoppe på landsholdet'. Da forsvandt det hele bare. Pyyyyh. Jeg begyndte at sove godt igen,« siger Ada Hegerberg til det norske magasin ifølge VG.

Lyon og Ada Hegerberg vandt Champions League-trofæet igen i maj.

Og så kan vi vende tilbage til Martin Ødegaard. For det er ikke bare Ada Hegerbergs udtalelse, der er overraskende – det samme er Ødegaards.

Den fortsat Real Madrid-ejede nordmand, der senest har været lejet ud til Vitesse, har i et Instagram-opslag rettet direkte til Ada Hegerberg taget kraftigt afstand fra hendes udtalelser om kvindelandsholdet, der tager hul på VM-turneringen lørdag.

'Kunne du måske ikke finde på noget bedre at lave end at forstyrre landsholdets forberedelser til VM? De har kvalificeret sig til VM med deres land (noget af det absolut største, en fodboldspiller kan opleve) og allerede fået nok negativ opmærksomhed.'

'De fortjener bedre. At du nu vælger at give sådan et interview, er totalt uforståeligt. Timingen er skrækkelig. Valget om ikke at spille for Norge er dit, men respekter Norge og vores landshold. Det holder nu,' skriver Ødegaard i sit opslag, som landsholdskollegaen Håvard Nordtveit delte bare fire minutter efter Ødegaard.

Den tidligere norske fodboldspiller og nuværende ekspert hos TV2 Norge Jesper Mathisen kalder det en 'atombombe', at Ødegaard skriver, som han gør.

»Jeg var sikker på, at han var blevet hacket, og at andre havde delt det. Det er meget uventet fra den kant. Han har aldrig sagt noget kontroversielt i sit liv. Han har været sky og forsigtig. Han, den største stjerne hos herrerne, hamrer løs mod den største stjerne hos kvinderne,« siger Jesper Mathisen til TV2 Norge.

Det er blevet bekræftet af det norske herrelandsholds pressechef, Svein Graff, at opslaget er udarbejdet og delt af Martin Ødegaard selv, skriver VG.

Ada Hegerberg blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i december efter flotte præstationer for klubholdet Lyon. Hun skal under VM være klummeskribent og tv-ekspert for to franske medier.