Bølgerne går højt i Skotland lige nu.

Det er ikke længe, siden fodboldlegenden Brian Laudrup var i stormvejr herhjemme i Danmark, da han blev sat af TV2's VM-hold på grund af en dans med 'Visit Dubai', som tv-stationen ikke fandt forenelig med at optræde i deres studie.

Nu er selvsamme Laudrup driblet ind i en ny lussing, for han har i Skotland kommet for skade at kritisere Rangers-manager Giovanni van Bronckhorst for dårligt kropssprog, som skulle signalere, at hollænderen havde givet lidt op.

Laudrups ord er ikke blevet godt modtaget fra manden i spidsen for danskerens tidligere klub, hvor han opnåede så meget succes.

Laudrup klumme har vakt opsigt hos Rangers. Foto: Claus Bech

»Har jeg givet op? Jeg synes, det er en meget nemt og dumt at sige fra Brians side. Han kender presset,« siger van Bronckhorst ifølge Glasgow Times.

»Jeg ved, at jeg ofte bliver spurgt om mit kropsssporg, men det handler slet ikke om det. Det handler om, hvad man kan give til spillerne.

»Jeg er, hvem jeg er.«

»Det værste, man kan gøre nu, er at lægge endnu mere pres på ved at sige ting, som ikke er rigtig. Så jeg er total uenig med ham.«

Laudrup skrev ordene i en klumme efter Rangers' nederlag til St Johnstone i søndags, hvilket fik storklubben til at sakke yderligere bagud i forhold til rivalerne fra Celtic, der nu har syv points forspring.

Herefter skrev Laudrup, at van Bronckhorst ikke lignede en, der kunne vende skuden.

Rangers mangler to kampe, før ligaen holder VM-pause. Første er onsdag aften mod Hearts.

