»Godt klaret!«

De fleste Superliga-fans husker nok både klippet og citatet fra Ove Christensen.

Tiden skal skrues tilbage til 2011, hvor Randers netop havde tabt med 0-4.

Efterfølgende blev den daværende Randers-træner interviewet til TV3-programmet Onside, men han var ikke tilfreds med reporterens spørgsmål, hvilket fik ham til at sige, han skulle 'finde nogle andre spørgsmål frem'.

Da interviewet sluttede, gav Ove Christensen reporteren et hårdt klap på skulderen, hvilket fik sidstnævnte til at udbryde: 'hvorfor skal du slå?', hvorefter træneren gentog sit sarkastiske 'godt klaret'. Du kan se klippet i toppen af artiklen.

En episode, Ove Christensen fortryder i dag, fortæller han i Radio4-programmet 'Fremkaldt' med Claus Elgaard i værtsrollen.

»Lad mig sige med det samme … nu skal vi ikke sidde og pudse vores egen glorie. Det skal jeg slet ikke. Jeg har jo også lavet ting, som jeg fortryder. Og jeg fortryder dem umiddelbart sekundet efter, det er sket. Sådan er det jo. Så hvis man kunne leve sit liv baglæns, så ville der være nogle ting, som man gerne ville have været foruden. Men det er der jo ikke noget at gøre ved,« siger den tidligere Randers-træner i programmet.

»Man må jo vedkende sig selv. Jeg vil jo gerne være engageret, og engagement er en god ting, men det kan også være en belastning. Nogle gange gør man nogle ting, man fortryder. Det var mega dumt, og sådan er det jo,« siger den i dag 71-årige Ove Christensen om episoden, hvor reporteren blandt andet spurgte ind til, om han kunne finde på selv at sige op.

Undervejs i interviewet sagde træneren, at reporten ikke kunne forlange, han ville 'blive ved med at svare på dumme spørgsmål'.

Og netop journalisters spørgsmål er noget, der af og til stadig kan gå ham på, når han hører dem, forklarer han. Samtidig fortæller han, hvorfor følelserne kan tage overhånd hos både udøvere og trænere.

»Jeg sidder stadig den dag i dag og krummer tæer, når jeg hører måske nogle af de unge, der bliver sendt ud og har forberedt tre spørgsmål, og når de fyrer første spørgsmål af, bliver nummer to og tre også besvaret. Man står og spørger en, der måske har det dårligt med en præstation. Og det kan godt være lidt svært for en udøver at skulle stå og redegøre for noget, som ikke er gået så godt, når man selv er meget ked af det og skuffet, og sådan er det også for trænere,« siger han og fortsætter:

»Når man så tænker: 'jamen der sidder en i øresneglen hos den journalist med mikrofonen og bliver ved med at sige punk ham lidt', ja, så dummer man sig. Men det er et udtryk for, man føler, det egentlig ikke er helt fair, og man selv er rigtig ked af det, og kan den journalist overhovedet ikke forstå... Der er nogle ting, jeg ikke er stolt af. Sådan er det, så må man prøve på anden måde at gøre det godt igen,« siger Ove Christensen.

Han var træner i Randers fra 2009 til 2011, hvorefter turen gik til FC Hjørring, Viborg FF, Vendsyssel og AB. I dag arbejder han som Head of Scouting i Vendsyssel.