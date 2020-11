Mens Olympique Marseille kæmper med at få en sejr under bæltet i Champions League, så går det anderledes strålende i den hjemlige liga.

Alligevel var det en meget oprørt og rasende træner, der efter fredagens 1-0-sejr over Strasbourg stillede op til et interview på direkte tv.

For kampen var på trods af sejren ikke den stærkeste præstation fra André Villas-Boas' tropper, der kun fik afsluttet på mål én gang, mens modstanderholdet fik sendt kuglen afsted otte gange.

Dermed blev Olympique Marseille det første hold siden 2006, der vandt en kamp i den bedste franske række efter kun at have produceret en enkelt chance.

Derfor ville den franske tv-station Téléfoot gerne spørge den portugisiske toptræner, om klubbens underforståede ringe spillekvalitet mod Strasbourg blev reddet af individuelle præstationer i form af Morgan Sansons scoring.

Men det reagerede cheftræneren ikke videre positivt på. Faktisk kogte han over.

»Vi har ikke lov til at gøre en indsats for at vinde en kamp, og når vi så rent faktisk vinder en kamp med en stor indsats, bliver vores præstation reddet af individualister? Hvad er det, I siger,« spurgte han forarget ifølge den franske sportsavis L'Equipe.

»Hvad er det helt ærligt, I siger? I bliver simpelthen nødt til at stoppe! Foretag dog nogle konkrete analyser! Ser I på andre klubber, vil I se præcis det samme. I bliver nødt til at være objektive. Tror I, at det er let at komme til Strasbourg og vinde? Det her må altså stoppe.«

Foto: NICOLAS TUCAT Vis mere Foto: NICOLAS TUCAT

Tidligere på ugen havde Villas-Boas erkendt, at hans mandskab ikke leverede en god præstation mod Porto i Champions League, men fredag var det ikke en præmis, han overhovedet kunne sætte sig ind i.

»Ekstraordinære spillere gør en forskel i alle klubber. Sådan er det, og sådan har det altid været. Det behøver man ikke være specielt meget inde i fodbold for at forstå. Vi bliver nødt til at stoppe med at sige noget vrøvl,« fortsatte han.

»Det er en sejr på en svær udebane, der sender os mod toppen af ligaen. Jeg ved, at det er noget, I væmmes over, men det er livet!«

Olympique Marseille ligger nu nummer fire i Ligue 1. Det er tre point efter førerholdet Paris Saint-Germain.