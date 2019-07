De holder vejret i den rumænske klub Dinamo Bukarest.

Manager Eugen Neagoe fik søndag aften angiveligt et hjerteanfald og kollapsede, mens han sad på bænken og overværede sit hold spille træningskamp.

51-årige Neagoe blev hastet på hospitalet, mens spillerne gik i choktilstand og bad for hans liv.

Dramaet skete efter 25 minutter af kampen, da han pludselig mistede bevidstheden og faldt om. På TV-billederne fra kampen kan man se den rumænske træner forsøge at trække vejret dybt, og han tager hånden over sin mund.

Dinamo Bucharest boss, Eugen Neagoe, had suspected heart attack on bench. An ambulance rushed onto the pitch to his aid and took Neagoe to hospital. The first words reportedly spoken by coach to doctors were, 'what's the score? Dinamo players were visibly distraught pic.twitter.com/ZCEkqMmgcs — Lilian Chan (@bestgug) July 22, 2019

Det ser en anden fra trænerstæben, og han prøver at give cheftræneren en flaske vand, inden han kollapser.

Spillerne bliver med det samme opmærksomme på, at noget er helt galt, og holdets anfører, Dan Nistor, forsøger herefter desperat at blande sig og få nogen til at tilkalde en ambulance.

En anden spiller som forsvarsspilleren Mihai Popescu reagerede anderledes og tog begge hænder op til sit hoved, da han angiveligt frygtede det værste, mens træner Lonel Danciulescu brød ud i tårer.

Ifølge den rumænske avis Gazeta Sporturilor er Eugen Neagoe nu ved bevidsthed, og hans tilstand beskrives som stabil, mens der bliver foretaget yderligere test.