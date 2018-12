Han har stået i spidsen for et af de bedste landshold i dette årtusinde.

Men den tid er snart ovre. Det ved Joachim Löw godt selv.

Den tyske landstræner har stået i spidsen for 'Die Mannschaft' siden 2006, og i den periode er det blevet til to gange EM-bronze og én EM-sølvmedalje, mens det også er blevet til VM-bronze. Højdepunktet var dog VM-guld i 2014 efter en dramatisk finale mod Argentina.

I et langt interview med ZDFs 'das aktuelle sportstudio' lørdag erkender Joachim Löw, at der snart skal nye kræfter til på det tyske landshold, men det betyder ikke, at han er brændt ud. Han er ganske sikker på, at han fortsætter som klubtræner.

Det er blevet til i alt seks medaljer ved EM og VM for Tyskland i Joachim Löws 12-årige periode som landstræner. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS Vis mere Det er blevet til i alt seks medaljer ved EM og VM for Tyskland i Joachim Löws 12-årige periode som landstræner. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS

»Det kan tænkes. Hvorfor ikke? Det er klart, at jeg den længste del af min tid som landstræner ligger bag mig, så jeg skal til at overveje, hvad jeg vil lave bagefter, og mine planer er at være træner for en klub igen, som jeg var før landstrænerjobbet. Jeg tænker, at det skal være i udlandet og ikke i Tyskland.«

»Real Madrid?« bliver Löw spurgt om af programmets vært.

»Real Madrid er altid en spændende klub for enhver træner,« svarer en smågrinende Joachim Löw.

Joachim Löw har dog kontrakt med det tyske landshold indtil 2022, så det er ikke fordi, han nødvendigvis er på vej ud af døren med det samme.