Den Tyske Ligaforening vil sænke aldersgrænsen for at spille i Bundesligaen. Leipzig-træner er betænkelig.

Julian Nagelsmann, der som blot 28-årig blev den yngste bundesligatræner nogensinde, advarer imod at sende helt unge spillere i aktion i den bedste tyske række.

RB Leipzig-coachen er betænkelig ved et beslutningsforslag fra Den Tyske Ligaforening (DFL), der vil tillade spillere at optræde i den bedste række, allerede når de er fyldt 16 år.

- Hvis jeg skubber spillerne tidligere op, kommer de under endnu hårdere pres og kommer under endnu mere intenst opsyn af medierne.

- Jeg kan ikke forestille mig, at det for personlighedsudviklingen er supergodt, hvis man allerede kan spille i Bundesligaen som 16-årig, siger Nagelsmann ifølge fodboldmagasinet Kicker.

I dag skal en spiller enten være fyldt 18 år eller aldersmæssigt tilhøre en klubs U19-årgang for at få grønt lys til at spille i Bundesligaen.

Men ligaforeningen mener, at tiden er inden til at give yngre talenter chancen på den øverste hylde.

I Det Tyske Fodboldforbund (DFB) er man ikke afvisende, selv om man grundlæggende finder det hensigtsmæssigt at give unge spillere mest mulig tid til individuel udvikling.

- I undtagelsestilfælde kan det helt sikkert give mening at føre toptalenter tidligere op på øverste niveau, det ser man også eksempler på i udlandet, siger Joti Chatzialexiou, som er sportslig chef for de tyske ungdomslandshold.

I Tyskland bliver forslaget kædet sammen med Borussia Dortmunds 15-årige stortalent Youssoufa Moukoko, der scorer mål på samlebånd for klubbens U19-hold.

Ifølge de nuværende regler kan han først debutere i Bundesligaen i august 2021.

Dortmunds ungdomskoordinator, Lars Ricken, fastslår dog, at 18-årsreglen ikke kun er en ulempe for Dortmund, men for tysk fodbold som helhed.

- Der er desværre adskillige konkrete eksempler på, at spillere fravælger Bundesligaen, fordi de i udlandet kan spille på førsteholdet væsentlig tidligere, siger Ricken til Kicker.

Ricken var selv et af tysk fodbolds store teenagetalenter, da han i 1994 fik debut i den bedste række som 17-årig.

