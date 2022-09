Lyt til artiklen

En topspiller i dansk fodbold er blevet varetægtsfængslet i ti dage sigtet for voldtægt og to forhold af blufærdighedskrænkelse.

Det har Københavns Byret afgjort, efter spilleren blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag, der foregik bag lukkede døre.

Den påståede voldtægt skete på Hotel Imperial i København tilbage i april. Der skulle være tale om andet seksuelt forhold end samleje.

Offeret skulle være blevet tvunget til at give den sigtede oralsex, på trods af at offeret forsøgte at sige stop flere gange samt gøre modstand.

De to sager om blufærdighedskrænkelse skulle have fundet sted i juli og august – her er der tale om to forskellige kvinder.

Viaplay var først med historien, der ramte medierne lørdag. Siden har B.T. været til stede ved byretten i København, mens grundlovsforhøret er pågået.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og det gælder både den sigtede og de tre personer, der er angivet som ofre i sagen.

Strafferammen er op til otte års fængsel.

Den sigtede nægter sig skyldig i anklagerne.

