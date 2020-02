Det er ikke et sjældent syn, hvis en fodboldspiller brokker sig til gult kort hos dommeren.

Alligevel må det dog hører til sjældenhederne, hvis man får to gule kort inden for 13 sekunder.

Ikke desto mindre var det, hvad Borussia Mönchengladbachs ligatopscorer Alassane Plea opnåede i lørdagens opgør mod RB Leipzig.

Du kan se den knap så gennemtænkte situation i videoklippet øverst i artiklen.

Alassane Plea havde svært ved at forstå det røde kort. Foto: FILIP SINGER Vis mere Alassane Plea havde svært ved at forstå det røde kort. Foto: FILIP SINGER

Kampen var lige knap en time gammel, da Plea meget tydeligt forlangte et frispark af kampens dommer, Tobias Stieler. Brokkeriet medførte en advarsel til topscoreren.

Men Alassane Plea stoppede ikke her. Han fortsatte og lavede gestikulationer, hvori han tydelig mente, at dommeren havde lavet en klokkeklar fejl.

Det blev for meget for Stieler, der takserede det til endnu et gult kort, og så var kampen ovre for Alassane Plea.

RB Leipzig fik samtidig udnyttet overtallet til at udligne, så kampens cifre endte 2-2.