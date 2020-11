Juventus lå kortvarigt på syvendepladsen i Serie A, inden en sejr lørdag aften sendte holdet op som nummer to.

Den forsvarende italienske mester Juventus hentede lørdag aften tre vigtige point i den tætte topstrid i Serie A.

Med en 2-0-sejr hjemme over Cagliari kravler holdet op på andenpladsen i den bedste italienske fodboldrække med 16 point efter otte kampe.

Holdet, der kun havde vundet en af sine seneste fire Serie A-kampe inden kampen mod Cagliari, var kortvarigt helt nede på en uvant syvendeplads på grund af resultaterne i lørdagens tidligere kampe.

Cagliari ligger på 11.-pladsen med ti point efter otte kampe.

Som så ofte før var det den portugisiske profil Cristiano Ronaldo, der sørgede for målene i opgøret. Den 35-årige målmaskine scorede to gange i første halvleg, og det var nok til at tage en komfortabel sejr.

Første scoring kom efter et par små træk inde i feltet, som blev fulgt op af en resolut afslutning i det lange hjørne. Få minutter senere blev han dobbelt målscorer, da han reagerede hurtigt og flugtede et afrettet hjørnespark i mål.

Topscorerlisten i Serie A toppes nu af de aldrende profiler Ronaldo og AC Milans 39-årige Zlatan Ibrahimovic. De har begge scoret otte mål.

I lørdagens tidlige kamp vandt Lazio på udebane med 2-0 over Crotone efter scoringer af Ciro Immobile og Joaquín Correa.

Senere fik Spezia hjemme 0-0 mod Atalanta.

Den italienske Serie A toppes af AC Milan med 17 point.

