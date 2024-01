Han er kendt som 'Matadoren' i hjemlandet, hvor han er den mest scorende spiller nogensinde på landsholdet.

Søndag døde Luis Tejada pludselig – kun 41 år gammel.

Det oplyser Panamas fodboldforbund på X.

Ifølge ESPN deltog Tejada i en oldboyskamp i udkanten af hovedstaden Panama City, da han pludselig kollapsede.

Han blev hastet til et hospital for behandling, men her blev han erklæret død.

Danske fodboldfans husker ham måske fra VM-slutrunden i Rusland i 2018, hvor han var med i Panamas kampe mod Belgien og Tunesien.

Landets fodboldforbund hylder Tejada, der bar en stor del af ansvaret, da Panama kvalificerede sig til landets første VM nogensinde det år.

»Synonym med udvikling og fodbold i vores land. Vi udtrykker vores oprigtige kondolencer. Vi vil aldrig glemme dig, Matador,« skriver forbundet på X.

Tejada debuterede på landsholdet helt tilbage i 2001 og spillede i alt 108 landskampe og scorede 43 mål – flere end nogen andre.

I 2005 blev han delt topscorer ved Gold Cup – det nordamerikanske svar på EM.

På klubplan nåede han at repræsentere utallige klubber i både hjemlandet, Peru, Mexico, Colombia, USA og i De Forenede Arabiske Emirater.