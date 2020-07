Topscorer Mikkel Damsgaard har svært ved at forstå, at FCN's scoringskrise fortsatte i 0-0-kampen mod AaB.

FC Nordsjælland spillede søndag 0-0 hjemme mod AaB og har dermed ikke scoret i de seneste fire kampe i Superligaen.

Mikkel Damsgaard, som sammen med Mohammed Kudus er FCN-topscorer med 11 mål, havde svært ved at forstå, at FCN ikke fik scoret i kampen, hvor holdet kom til flere store chancer, men han spår, at bøtten snart vender.

- Vi kan umuligt blive ved med at brænde så store chancer, og kommer vi frem til dem i hver kamp, skal vi også nok lave mål hver gang, siger Damsgaard.

- Det er svært at forklare hvorfor, men nogle gange får man bare ikke scoret på sine chancer. Det er godt, vi kommer frem til chancerne, men det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi ikke får sparket dem ind.

- Jeg synes ikke, vi mangler selvtillid, selv om man selvfølgelig bliver lidt ramt, når man ikke scorer i en kamp som denne, siger topscoreren.

FCN-træner Flemming Pedersen kunne fra sidelinjen se sit hold brænde gode muligheder for fjerde kamp i træk.

Senest var FCN uskarpe i 0-4-nederlaget til Brøndby, men træneren er ikke bekymret.

- Det er vanvittigt, vi ikke scorede mod AaB, men det var også vanvittigt, at vi ikke scorede mod Brøndby, hvor vi brændte et straffespark og en chance i helt fri position, siger Pedersen.

- Vi har haft disse tendenser, siden de startede i kampen mod FCK (1-1-kamp i juni, red.) på hjemmebane, hvor vi også vadede i chancer.

- Vi må holde fast i, at vi stadig får skabt de chancer, der skal til, og så må vi arbejde på vores afslutninger til træning, siger træneren.

I søndagens kamp i Farum kom AaB også frem til flere gode muligheder.

AaBs forsvarsspiller Mathias Ross mener, at kampen var en atypisk 0-0-kamp.

- Det var nok mere held end forstand, at FCN ikke scorede, og det var vel en kamp, som kunne være endt 3-3.

- FCN havde især en chance i første halvleg, men så var det godt, vi havde Jacob Rinne i målet. Det er tredje gang i træk, vi holder hullet, og det er rigtig stærkt, siger Ross.

AaB har scoret 51 mål i sæsonen, mens FCN har scoret 54, hvilket sammen med Brøndby er flest af alle.

/ritzau/