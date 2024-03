Himmel og helvede.

Det har sæsonen bogstaveligt talt været for Alexander Lind, der tog Superligaen med storm og scorede mål på samlebånd i efteråret – men nu ikke har scoret et ligamål siden 20. oktober 2023.

Nedturen ramte et nyt lavpunkt på Brøndby Stadion, hvor Lind blev taget ud i pausen efter en mareridtspræstation – og da B.T. fangede angriberen efter 1-4-kampen var humøret ikke til at tage fejl af.

»Det er ikke særlig sjovt. Men jeg må kigge indad.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»I dag var vel prikken over i’et på en skidt start på forårssæsonen for mig. Det var ikke prangende på banen, så selvfølgelig skulle jeg tages ud. Der var ikke meget kvalitet i det, jeg lavede,« siger Lind og tilføjer helt slukøret:

»Det ene er, at jeg ikke scorer, og det andet er, at jeg ikke ligner mig selv. Jeg synes, jeg har været dårlig med kuglen, dårlig i presspillet og bare dårlig generelt. Så … Ja.«

Med et sænket blik og et lavt toneleje erkender Alexander Lind, at det er svært at forstå, hvordan han i én og samme sæson har været gennem så forskellige perioder.

»Det virker paradoksalt, ja. Det gør det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det lyder fuldstændig sindssygt, og folk kommer jo også op i klubben og siger: 'Du ved godt, du er delt topscorer i Superligaen, ikke?'«

»Det kan godt gå ud over humøret. Jeg tror da også, at min kæreste kan mærke det. Men jeg prøver at gøre mit for ikke at lade det smitte af på dem omkring mig. Jeg prøver at være glad og prøver at nyde at være delt topscorer,« siger Lind.

Hvordan arbejder du på at ændre det?

»Suk. Hvad kan man gøre? Jeg ved, at Kent (Nielsen, cheftræner for Silkeborg) prøver alt muligt for at få mig op igen på det niveau. Jeg ser alle mulige klip fra kampene, når vi har spillet. Men altså, jeg ved ikke, om det simpelthen bare er mig, der er dårlig generelt. Jeg kan ikke helt finde ud af det, for det er godt nok slemt. Og i dag var bare prikken over i’et.«

Linds træner, Kent Nielsen, satte overfor B.T. også ord på Linds sæson efter 1-4-nederlaget i Brøndby.

»Han blev taget ud, fordi han ikke var god nok.«

»I gjorde ham jo til Preben Elkjærs arvtager, og der var vi en del, der forsøgte at holde lidt igen.«

»I nogle perioder springer alt ens vej, og det var han god til at få afsluttet på, men vi syntes stadig dengang, at der var mere at arbejde på. Nu vil man gerne sige, at alt er galt. Det springer ikke hans vej, og der skal arbejdes hårdt ud af det. Vi skal i fællesskab få dygtiggjort Alexander i det her,« siger Kent Nielsen.