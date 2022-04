Topscoreren i den bedste fodboldrække i Ecuador, Gabriel Cortez, er blevet anholdt og varetægtsfængslet. Han er mistænkt for at være medlem af en bande kaldet Los Tiguerones, der anklages for mord og narkosmugling.

Han blev anholdt fredag morgen og fløjet med helikopter til Esmeraldas, hvor han skulle for retten.

Det skriver The Sun.

Herefter blev han sat bag tremmer med 17 andre mistænkte, der også er blevet anholdt i forbindelse med politiets operation.

Cortez' advokat mener ifølge mediet, at anholdelsen af den 26-årige fodboldspiller er uretfærdig.

Det mener Ecuadors indenrigsminister, Patricio Carillo, dog bestemt ikke.

»Vi tror ikke, at han bare er medlem af Los Tiguerones. Vi mener også, at han var den person, der modtog oplysningerne om de personer, lejemorderne havde dræbt,« siger han ifølge The Sun.

Politichef Carlos Cabreras beskriver Los Tiguerones som en kriminel bande, der er involveret i både aktiviteter som narko- og våbenhandel, mord og afpresning.

Til daglig spiller Gabriel Cortez for klubben Barcelona Sporting Club, der fører den bedste række i Ecuador.

Og topscoreren i rækken – ja, det er Cortez med syv mål i otte kampe.

Barcelona Sporting Club spillede natten til mandag dansk tid, men det blev altså uden topscoreren i truppen.

Trods manglen på Cortez formåede holdet alligevel at hente en 0-1-sejr over Mascara.