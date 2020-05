Fodboldprofilen Ronald Koeman blev søndag indlagt på et hospital i Amsterdam med hjerteproblemer, skriver avisen De Telegraaf.

Den 57-årige hollandske landstræner gennemgik et kirurgisk indgreb, og ifølge avisen, som har talt med Ronald Koemans kone, så er tilstanden hos den tidligere storspiller stabil.

Rob Jansen, der er agent for Ronald Koeman, oplyser ifølge Reuters, at Koeman forventes at forlade hospitalet mandag.

Ronald Koeman har været landstræer for Holland siden 2018, og han var med til at kvalificere Holland til EM-slutrunden, som skulle været afviklet denne sommer, men som på grund af coronapandemien er udskudt til 2021.

57-årige Ronald Koeman. Foto: Odd ANDERSEN Vis mere 57-årige Ronald Koeman. Foto: Odd ANDERSEN

Ronald Koeman stod senest i spidsen for engelske Everton før landstrænerjobbet, og han har haft trænerjobbet i en lang række klubber i Holland, Portugal, Spanien og England.

Han var en forsvarsprofil som spiller og opnåede 78 landskampe for Holland og scorede 14 mål, og han var med til at vinde EM-guld i 1988 med Holland.

Det var ikke mindst tiden i FC Barcelona, som gjorde ham til en stor stjerne.

Han spillede i Barcelona i samme periode som danske Michael Laudrup, og de to var blandt stjernerne på Barcelonas hold i begyndelsen af 1990'erne.

De var begge med til at vinde Europa Cuppen for mesterhold i 1992 med Barcelona, og den turnering, som siden blev til Champions League, var Koeman også med til at vinde i 1988.

Dengang spillede han i PSV Eindhoven, og i finalen var også danskerne Søren Lerby, Ivan Nielsen og Jan Heintze med på det hollandske hold.

Koeman forlod Barcelona i sommeren i 1995 og skiftede til Feyenoord.

1. juli i 1997 tiltrådte han sit første trænerjob, da han blev assistenttræner på det hollandske landshold.

Siden har han været forbi Barcelona som assistent og stået i spidsen for Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton og Everton.

