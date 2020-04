Det tog hårdt på den tidligere Arsenal-manager Unai Emery, da hans ekskæreste Sacha Wright forlod ham.

Faktisk fyldte bruddet så meget i trænerens bevidsthed, at han ikke længere kunne holde fokus på sit job i London-klubben.

Det skriver The Sun.

»Da han (Unai Emery, red.) blev fyret, begyndte han at bebrejde mig for selve fyringen. Han fortalte mig, at jeg var en hvid heks, der havde bragt uheld ned over ham,« fortæller 35-årige Sacha Wright til det engelske medie.

epa08032041 Arsenal manager Unai Emery before the UEFA Europa League Group F match between Arsenal London and Eintracht Frankfurt in London, Britain, 28 November 2019. EPA/ANDY RAIN Foto: ANDY RAIN Vis mere epa08032041 Arsenal manager Unai Emery before the UEFA Europa League Group F match between Arsenal London and Eintracht Frankfurt in London, Britain, 28 November 2019. EPA/ANDY RAIN Foto: ANDY RAIN

I september 2019 fik hun nok af deres forhold, som ifølge hende kun bød på begrænset tid sammen og sporadiske middagsaftaler samtidig med, den 48-årige manager nægtede at introducere Sacha White for familien. Derfor gjorde hun det forbi med den tidligere Sevilla-træner.

Herefter gik det stort set kun ned ad bakke resultatmæssigt for klubben i den nordlige del af London.

»Han sagde, at det var fra den dag, hvor vi slog op, at han begyndte at tabe fodboldkampe. Han fortalte mig, at han var så stresset, og tankerne kørte så meget rundt i hans hoved, at han ikke kunne finde sig til rette,« fortæller Sacha Wright.

To måneder efter gik det så helt galt. Den spanske træner blev fyret i Arsenal, hvor sømmet i kisten blev et nederlag på hjemmebane til Eintracht Frankfurt i Europa League.

35-årige Sacha Wright. Foto: Instagram/Sacha Wright Vis mere 35-årige Sacha Wright. Foto: Instagram/Sacha Wright

At forholdet mellem de to endte med at gå i stykker, kom dog også som en overraskelse for den 35-årige englænder.

»Jeg stolede virkelig på Unai, og jeg troede virkelig, at vi skulle blive gift og have børn sammen,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg troede, han var en gentleman og en rigtig familiemand, men det gik op for mig, at han ikke var klar til at have et seriøst forhold.«

Unai Emery blev fyret i november sidste år, hvorefter Arsenal-legenden Fredrik Ljungberg overtog trænerrollen, inden Mikel Arteta blev ansat som ny mand i spidsen for Premier League-klubben.