Manchester City tromlede hen over Southampton og vandt 6-1 i en ensidig forestilling i Premier League.

Manchester City stormer afsted i Premier League og hentede søndag sæsonens niende sejr i 11 kampe.

Det gik ud over Southampton, der var på besøg i Manchester, hvor hjemmeholdet tildelte gæsterne en ordentlig lussing på 6-1.

Dermed topper City Premier League med 29 point foran Liverpool, der har to point færre.

City skulle ikke bruge mere end seks minutter på at komme foran, og det var med en hjælpende fod fra Wesley Hoedt, der blev noteret for et selvmål.

Seks minutter senere kunne Sergio Agüero så fejre sin scoring nummer 150 i Premier League, da City kom foran 2-0.

Han kunne dog passende sende en tak til Raheem Sterling, der stod for oplægget.

Den engelske landsholdsspiller snoede sig igennem Southamptons forsvar og serverede bolden til Agüero, der blot skulle sætte foden på.

Efter 18 minutter blev gæsterne så tørret igen af det hurtige City-spil, og efter et hårdt pres endte bolden hos David Silva, der hamrede den i mål til 3-0.

Så fik Pierre-Emile Højbjerg og co. lov at lege lidt med, og det kunne Jannik Vestergaard overvære fra sin plads på bænken, hvor forsvarsspilleren forblev i hele kampen.

City-keeper Ederson nedlagde ulovligt Danny Ings i feltet, og Ings omsatte selv straffesparket til en 1-3-reducering.

I første halvlegs tillægstid øgede Raheem Sterling til 4-1 efter en bolderobring af Sergio Agüero, og der var lagt op til en massakre med 45 minutter igen.

Helt så galt gik det dog ikke for gæsterne, der holdt City nede på to scoringer i anden halvleg.

Den første kom efter 67 minutter, hvor det igen gik for hurtigt for Southampton.

Sterling blev spillet fri i løb og scorede sit andet mål i kampen med en flad afslutning, og Leroy Sane lukkede kampen med sin scoring til 6-1 i tillægstiden.