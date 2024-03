Toni Kroos har igen sagt ja til at spille for Tyskland. Han drømmer om et stort tysk EM til sommer.

Toni Kroos vender tilbage på det tyske fodboldlandshold efter næsten tre års fravær.

Det skriver den dygtige midtbanespiller på sin Instagram-profil torsdag eftermiddag.

Han gør comeback i landsholdstrøjen ved kampene mod Frankrig og Holland i marts, og han regner også med at deltage i sommerens EM-slutrunde, hvor Tyskland er vært.

- Folkens, kort og kontant: Jeg spiller for Tyskland igen i marts. Hvorfor? Fordi jeg er blevet spurgt af landstræneren.

- Jeg er sikker på, at vi kan opnå mere ved EM, end folk tror, skriver Toni Kroos.

Det er Julian Nagelsmann, som blev landstræner i september sidste år, der har fået Kroos til at genoverveje landsholdspensionen.

Den 34-årige midtbanespiller spillede 106 landskampe i perioden 2010-2021 og var således også med på verdensmesterholdet i 2014. Real Madrid-spilleren stoppede på landsholdet, da Tyskland skuffende røg ud af ottendedelsfinalen ved EM i 2021.

Uden Kroos på holdet ved VM i Qatar året efter røg tyskerne ud allerede i det indledende gruppespil.

/ritzau/