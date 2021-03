Tidligere fodboldspiller og tv-vært Tommy Troelsen er død.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad. Han døde efter længere tids sygdom og blev 80 år gammel.

I sin karriere nåede han at blive en legende, og han markerede sig særligt for Vejle Boldklub, hvor han spillede 257 kampe og scorede 130 mål.

Derudover var han også en del af det danske A-landshold, som han nåede at spille 16 kampe for, og han var en del af det danske hold, der vandt OL-sølv i 1960 i Rom. Han spillede blandt andet på hold med Harald Nielsen, og de to var de yngste, der var med i truppen.

Fodboldspilleren Tommy Troelsen, Vejle. Foto: Mini Wolff Vis mere Fodboldspilleren Tommy Troelsen, Vejle. Foto: Mini Wolff

Mens Harald Nielsen tog sin karriere til udlandet, blev Tommy Troelsen i Danmark, hvor han i lang tid kæmpede han med en knæskade. Han spillede videre for Vejle, men i 1968 måtte han give op. Her spillede han sin sidste kamp for den danske klub i en alder af blot 28 år.

Da karrieren blev lagt på hylden, var han fra 1975 og tre år frem ansat som U21-landstræner, og han uddannede sig også til skolelærer. Han fik desuden en karriere i tv-branchen, da han blev ansat som kommentator og studievært for Tipslørdag og Sportslørdag.

Noget, der var med til at gøre ham endnu mere populær, og han blev nærmest fast inventar på danskernes skærme, da han i mange år dækkede fodbold i tv om lørdagen.

I 1999 fik han nyt job, da han blev ansat på DK4, hvor han var vært på 'Sportsquiz' og 'Tommys Corner', inden han i 2005 gik på pension.

Han efterlader sig sin kone, to børn og fem børnebørn.

Vejle Boldklub oplyser, at de i den kommende pokalkamp mod Randers FC vil spille med sørgebind, og i forbindelse med søndagens Superliga-kamp mod AaB, vil han blive hyldet med et minuts klapsalver.

'Vejle Boldklub sender sine tanker til Tommy Troelsens familie og takker varmt for oplevelserne, glæderne og minderne i den røde trøje,' skriver klubben.

