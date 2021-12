»Det er svært at sætte ord på … Det er svært for mig, selvom jeg har vidst, han var syg.«

Sådan reagerer en tydeligt berørt Tommy Møller Nielsen på Lars Høghs død. Onsdag aften gik målmandslegenden bort i en alder af 62 år efter tre års kamp mod kræft i bugspytkirtlen.

Tommy Møller Nielsen, søn af Danmarks EM-vindende landstræner Richard Møller Nielsen, husker særligt Lars Høgh for den omsorg, han udviste i forbindelse med 'Ricardos' sygdom og død i 2014.

»Den måde, han engagerede sig på, da min far var syg, betød rigtig meget for mig. Han kunne godt lide min far, og de sad på terrassen og snakkede.«

»Lars bekymrede sig virkelig om ham. Han viste meget omsorg, ringede tit og skrev beskeder. Han ringede også den dag, min far døde. Vi fik snakket om tingene. Han var god at snakke med og hjalp mig meget i den periode. Man kunne mærke hans venlighed. Han tænkte altid på andre end sig selv.«

I sin bog 'Der er antal på alt' beskriver Lars Høgh selv en episode fra den sidste tid med Richard Møller Nielsen.

»Jeg besøgte ham også selv nogle gange, og jeg husker især én gang, kun et par dage, før han skulle opereres i hjernen. Jeg tror faktisk, han råbte mig an, men i hvert fald kom jeg op til huset, og så var Viggo Jensen der.

Jeg kom op på terrassen, hvor de to sad sammen med Jonna og to af børnebørnene, og det blev en særligt hyggelig dag. Vi sad bare og grinede og fortalte historier fra gamle dage, men ånden var god, og det føltes som en afrunding og var på sin vis idyllisk, trods hans sygdom,« skriver Lars Høgh i bogen.

Ifølge Tommy Møller Nielsen var det svært ikke at være gode venner med Lars Høgh.

»Han var en flink fyr. Lars var altid den, som kunne få humøret op igen. Han var altid glad,« fortæller Tommy Møller Nielsen, der selv kendte Høgh som holdkammerat, spiller og ven gennem mange år.

»Derfor har jeg tænkt meget på Lars som person. Og på, at det er hårdt for hans familie. Først og fremmest har jeg tænkt på hans familie, som han var glad for. Det var godt, han nåede at opleve bryllupper og børnebørn. Det var meget vigtigt for Lars.«

Lars Høghs datter, tv-værten Josefine Høgh, blev gift med TV 2-journalisten Lasse Sjørslev i 2019. Parret blev forældre til en lille pige i starten af november i år.

Richard Møller Nielsen og Lars Høgh under en landsholdssamling i 1995. Foto: Bent K Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Richard Møller Nielsen og Lars Høgh under en landsholdssamling i 1995. Foto: Bent K Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Han er blevet rost for at være positiv trods sygdommen, og det gjorde han utroligt meget for sin familie. Det er meget hårdt at miste et familiemedlem,« siger Tommy Møller Nielsen.

Selvom Lars Høghs kamp mod sygdommen har været sej, og meldingerne den seneste tid hårde, kom nyheden alligevel som et chok for Tommy Møller Nielsen.

»Trods man ved, det snart er slut, får man et chok. Man får det meget ubehageligt.«

Da Tommy Møller Nielsen kom til OB i sin tid, gjorde Lars Høgh straks et positivt indtryk.

»Han var ældre end mig, så da jeg kom, var han god til at sørge for, at vi yngre spillere følte os godt tilpas. Han vidste lige nøjagtigt, hvornår der kunne falde en sjov bemærkning, eller hvornår det var tid til at få løftet humøret på én, der hang med mulen. Det vil jeg huske ham for.«

»Lars kunne ikke lide at tabe, men han var god til at komme videre. De rigtigt dygtige trænere siger 'vi tabte, men det vi skal fokusere på til næste kamp, er …'. Sådan var han som spiller.«

Senere blev Tommy Møller Nielsen assistenttræner i OB under Kim Brink, mens Lars Høgh fortsat stod på mål i klubben.

»Jeg var så heldig, at jeg nåede at træne ham også, da jeg var assistenttræner. Der var han den samme. Han var god at have som spiller, fordi han var en dygtig leder i omklædningsrummet. Det har man altid brug for.«

»Han var altid eksponent for godt humør til træning og i omklædningsrummet, og han engagerede sig i, at holdkammeraterne var klar til kamp på en god måde. Han var en god fyr og altid så positiv, som han gav udtryk for at være.

Særligt dagligdagen med Lars Høgh husker Tommy Møller Nielsen, som i dag er talentspejder i den engelske storklub Manchester United.

»Jeg har tænkt på de sjove episoder, vi havde til træning. Jeg tror ikke, Lars Høghs bedste sted var Odense Stadion. Det var Ådalen. Det var nede på bane 1, hvor vi trænede og var. I omklædningsrummet før og efter.«

»Og så har jeg tænkt på ham på den måde – som han også selv sagde mange gange – at han har haft et godt liv.«