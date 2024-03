Blackburn og cheftræner Jon Dahl Tomasson er blevet enige om at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Jon Dahl Tomasson stopper som cheftræner for den engelske fodboldklub Blackburn.

Det oplyser The Championship-klubben fredag på sin hjemmeside.

Danskeren har haft ansvaret for Blackburns mandskab i den næstbedste række siden sommeren 2022. Dengang blev han ansat på en kontrakt af tre års varighed.

Tidligere på ugen kom det frem, at Tomasson og Blackburn forhandlede om betingelserne for at afbryde samarbejdet.

Det skete på bagkant en serie på otte ligakampe uden en eneste sejr.

Blackburn var derfor dumpet ned på en 18.-plads med blot fem point til nedrykningsstregen.

For få måneder siden tilbød Tomasson ledelsen i Blackburn at ophæve kontrakten, efter at klubben i sommer havde skåret i budgettet og nedjusteret de sportslige ambitioner.

47-årige Tomasson har en stor karriere bag sig som spiller. På det danske landshold deler han med 52 mål førstepladsen på listen over herrespillere med flest landskampsmål for Danmark. Poul "Tist" Nielsen har lavet lige så mange mål.

Tomasson har tidligere været cheftræner for Excelsior og Roda i Holland samt svenske Malmö FF.

I perioden 2016 til 2020 var han assistenttræner på det danske landshold under Åge Hareide.

Flere svenske medier, blandt andre Aftonbladet, har de seneste dage bragt Tomasson i spil til det ledige sæde som landstræner for Sverige.

Sveriges Fodboldforbund har dog ikke kommenteret historierne i de svenske medier.

Skulle Tomasson lande det svenske landstrænerjob, så vil han ifølge TT være den første udlænding, der sætter sig i sædet som Sveriges landstræner. Sverige indleder landsholdsåret 21. marts på udebane mod Portugal.

/ritzau/