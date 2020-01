Jon Dahl Tomasson bliver ny træner i Malmö FF. Dermed stopper han som landsholdets assistenttræner.

Fodboldlandsholdets assistenttræner Jon Dahl Tomasson bliver træner i Malmö FF.

Det oplyser den svenske klub på et pressemøde søndag.

Tomasson tiltræder i jobbet, når træningen til 2020-sæsonen begynder 10. januar. Han stopper derfor som assistenttræner for landsholdet.

- Jeg er super stolt over at sidde her. Historisk set er det Nordens største klub. Jeg har haft fremragende og konstruktive samtaler med klubben, som er meget ambitiøs, siger Jon Dahl Tomasson på pressemødet.

Tomasson oplyser, at det er en løbende kontrakt uden længde på. Han takker for, at Dansk Boldspil-Union (DBU) har ladet ham slippe ud af kontrakten før tid.

- Dette var en unik mulighed, og jeg er glad for, at DBU lader mig gå. Tak for det, siger Tomasson.

Han går dermed glip af chancen for at være assistentlandstræner, når Danmark til sommer spiller EM på hjemmebane.

- Man kan aldrig planlægge, hvad der sker som træner. Jeg overvejede plusser og minusser, da jeg fik denne mulighed, og den ser jeg som en fantastisk mulighed, siger Tomasson.

Han havde samtaler med landstræner Åge Hareide, efter at han fik tilbuddet fra den svenske klub.

- Åge er glad på mine vegne, selv om han gerne havde set mig fortsætte indtil sommer.

- Heldigvis var der stor forståelse fra ham og DBU, der ikke ville stikke en kæp i hjulet, fortsætter Jon Dahl Tomasson.

Han indledte sin trænerkarriere som assistent i 2011 i hollandske Excelsior, hvor han to år senere blev cheftræner.

I 2014 blev han cheftræner i hollandske Roda, og siden fulgte et assistentjob i Vitesse .

Fra 2016 blev han så assistent for landstræner Åge Hareide. Sammen fik de Danmark til VM i Rusland for to år siden, og derefter skaffede de Danmark billet til EM til sommer.

/ritzau/