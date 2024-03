'Du gamla, du fria'.

Den ikoniske svenske nationalsang er kendt for de fleste.

Men i Sverige er man stadig ved at vænne sig til, at Danmarks mest scorende landsholdsspiller gennem tiden er blevet svensk landstræner.

Torsdag aften stod danske Jon Dahl Tomasson i spidsen for Sverige i sin første landskamp, og det blev en voldsom én af slagsen, for her tabte med hele 2-5 til Portugal i en træningskamp.

Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

Foruden det store nederlag og mareridtstarten for danskeren lagde svenskerne mærke til, at Tomasson ikke sang med på nationalsangen inden kampen.

Den skal han stadig øve sig på, siger danskeren.

»Jeg skal blive bedre til den, så det ikke bliver pinligt,« siger han ifølge Fotbollskanalen og tilføjer, at han har i sinde at lære den.

»Jeg har teksten på min mobil, ja,« lyder det videre fra Tomasson.

Det var første gang i 11 år, at Sverige lukkede fem mål ind i en landskamp, og det hele var afgjort efter første halvleg, hvor man var bagud med 0-3.