Den 39-årige svensker blev den store helt for AC Milan i derby, efter at han for nyligt blev raskmeldt.

Ingen kunne have forhindret fodboldspilleren Zlatan Ibrahimovic i at deltage i derbyet mellem AC Milan og Inter Milan lørdag aften.

Det siger den 39-årige angriber på et pressemøde efter kampen, som AC Milan vandt 2-1.

Før opgøret var det tvivlsomt, hvor stor en rolle svenskeren ville få, da han først i sidste uge vendte tilbage til træning efter at være blevet testet positiv for coronavirus.

Men svenskeren scorede to mål i første halveg og blev dermed den store helt for sin klub, AC Milan.

- Jeg sagde til mig selv, at jeg kunne gå glip af andre kampe, men ikke derbyet. Ingen kunne forhindre mig i at deltage. Vi havde ikke slået Inter i fire år i ligaen, og jeg var meget sulten, siger Ibrahimovic.

Svenskeren blev i slutningen af september testet positiv for covid-19, hvorefter han måtte gå i karantæne i to uger. Angriberen erkender, at det var en hård oplevelse.

- Du mister fuldstændigt din rytme, og kroppen begynder at ryste, fordi den vil træne og spille. Jeg var fanget derhjemme i to uger, og det var ikke let. Mentalt er det hårdt, især på grund af det høje tempo vi havde inden, siger han.

Ibrahimovic fortæller, at han i løbet af sit sygdomsforløb mistede noget af sin smagssans, men at han ellers ikke havde andre symptomer.

/ritzau/Reuters