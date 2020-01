Formen har haltet hos Bournemouth de seneste måneder. 4-0 sejr over Championship-klubben Luton var tiltrængt.

Danske Philip Billings to mål er mindre vigtige end den 4-0-sejr over Championship-klubben Luton, som skaffer Bournemouth en plads i fjerde runde af FA Cuppen.

Det siger danskeren i et interview til klubben, efter at den defensive midt lørdag var uvant målfarlig på hjemmebanen Dean Court.

Ikke siden 2. november, hvor Bournemouth vandt 1-0 over Manchester United, har holdet vundet på hjemmebane, så sejren var tiltrængt.

- Jeg er bare glad for, at holdet og publikum fik noget at juble over. Nu skal vi bygge videre på det her og fortsætte næste weekend, siger Billing til Bournemouths hjemmeside.

Billing var med to mål stærkt medvirkende til sejren. Blandt andet flugtede han åbningsmålet ind efter små otte minutters spil.

Men Billing mener ikke, at hans egen indsats var noget særligt. Tværtimod spillede han "overhovedet ikke" sin bedste kamp, fortæller han.

- Jeg kan ikke sige, at jeg ikke går op i mine mål, men jeg er bare glad for, at vi vandt, holdt målet rent, og at holdet scorede fire mål, samt at "Dom" (Dominic Solanke, red.) og "Cal" (Callum Wilson, red.) fik scoret, siger Billing til klubbens hjemmeside med henvisning til to af klubbens angribere.

Philip Billing skiftede i sommer til Premier League-klubben fra Huddersfield, der efter en miserabel 2018/19-sæson rykkede ud af landets bedste række.

/ritzau/