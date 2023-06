Han er kæmpefan af fodboldklubben Tottenham, men alligevel opfordrer Tom Holland klubbens to største stjerner til at forlade den.

Spiderman-skuespilleren er ikke et sekund i tvivl om, hvad han ville sige til superstjernerne Harry Kane og Son Heung-min, hvis han fik chancen.

Han beder dem ligefrem forlade klubben for at opnå ét helt særligt mål.

Det siger han i en video til mediet Sportbible, som du kan se længere nede.

Harry Kane og Son Heung-min bør forlade Tottenham, siger Tom Holland. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Harry Kane og Son Heung-min bør forlade Tottenham, siger Tom Holland. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Hollywood-stjernen bliver spurgt, hvad han ville sige til Harry Kane lige nu, og svaret falder prompte.

»Smut til Madrid.«

»Tag afsted og bliv den bedste fodboldspiller i verden, som du fortjener at være,« fortsætter Tom Holland.

Men den engelske landsholdsprofil bør ikke tage alene til storklubben Real Madrid.

For Tom Hollands yndlingsspiller, Son Heung-min, bør straks tage med.

»Jeg ville sige, tag med ham! Tag afsted og vind Champions League sammen, please,« griner Spiderman-stjernen.

Tom Holland afslører desuden, at hans forhold til Tottenham har gjort ham mere robust, fordi klubben sjældent vinder et trofæ.

Tom Holland afslører desuden, at hans forhold til Tottenham har gjort ham mere robust, fordi klubben sjældent vinder et trofæ.