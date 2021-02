Det kan være dyrt at gribe ud efter det forkerte pilleglas.

Det må Ajax-målmanden Andre Onana sande, efter han er blevet ramt af en dopingdom på et års karantæne.

Andre Onana vågnede om morgenen 30. oktober 2020 - ifølge sin egen forklaring - og havde det ikke godt. Derfor gik han i skabet efter en pille for at fjerne ubehaget.

»Uden at vide det tog han Lasimac, et middel som hans kone tidligere havde fået ordineret. Onanas forvirring resulterede i, at han fejlagtigt tog sin kones medicin, hvilket nu medfører, at UEFA træffer denne beslutning mod målmanden,« skriver Ajax i en pressemeddelelse.

André Onana er med øjeblikkelig virkning nu sat i karantæne, og det skal han være i det kommende år, hvis ikke dommen bliver omstødt. Ajax har valgt at appellere dommen til sportsdomstolen CAS.

»Vi er helt åbenlyst imod brugen af forbudte stoffer, og vi går ind for en ren sport. Det her er et forfærdeligt tilbageslag for Andre selv, men også for os som klub,« siger Ajax-direktør Edwin van der Sar og fortsætter:

»Vi havde håbet på en betinget karantæne eller en meget kortere karantæne end de 12 måneder, fordi det åbenlyst ikke var med det for øje at styrke hans krop og derfor forbedre hans præstationer.«

Den hollandske klub fortæller, at UEFA i dommen mod Onana beskriver, at man ikke mener, at målmanden har haft intentionen om at snyde sig til fordele ved brug af doping. Men at Onana alligevel har et ansvar for at sikre sig, at han ikke fylder sig med forbudte stoffer, og derfor får han en dom.