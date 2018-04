Liverpool-manager Jürgen Klopp var alt andet end tilfreds med banen i 2-2-kampen mod West Bromwich.

West Bromwich. Liverpool var på vej mod en stensikker sejr ude mod West Bromwich, men et stort comeback i slutminutterne sikrede West Bromwich 2-2 i Premier League-opgøret.

Ifølge Liverpool-manager Jürgen Klopp blev betingelserne for at spille fodbold mindre og mindre optimale, som kampen skred frem.

- Det var en svær kamp, for banen blev tørrere og tørrere. West Bromwich besluttede ikke at vande banen i pausen, og det gjorde det svært, siger Klopp.

- Det gør en kæmpe forskel. Et hold som West Bromwich behøver ikke en våd bane. De kan spille på en tør bane næste år i Championship (Englands næstbedste række, red.).

Liverpool havde opbygget en solid føring på mål af Danny Ings og Premier League-topscorer Mohamed Salah.

Men med 11 minutter igen reducerede Jake Livermore, og det gav hjemmeholdet tro på tingene. Så meget tro, at José Salomon Rondon til sidst udlignede på et hovedstød.

Det kostede Liverpool to point i topstriden. Jürgen Klopps tropper er på tredjepladsen med 71 point, tre færre end Manchester United.

Til gengæld har holdet mulighed for at spille sig i Champions League-finalen. Tirsdag går det løs hjemme mod Roma i det første af to opgør.

/ritzau/AFP