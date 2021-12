Lørdag eftermiddag kunne Malmö FF, der har danske Jon Dahl Tomasson som cheftræner, kalde sig for svensk mester for 25. gang i historien.

Og der blev ikke sparet på euforien, da slutfløjten lød i det sydsvenske.

Både fans og spillere var i ekstase, da kendsgerningen var en realitet. Sammen jublede de over den historiske bedrift, og nogle fans kunne ikke nøjes med jublen.

De ønskede udover glæden ved et mesterskab også en souvenir med fra kampen. Derfor prøvede de ihærdigt at flå trøjerne af spillerne.

Og hvad gør man så, når der ikke er flere trøjer tilbage?

Ifølge nogle af fansene var løsningen at ty til spillernes tracker, der sidder omringet om brystet og mest af alt ligner en brystholder. Trackeren måler blandt andet spillerens puls i løbet af kampen.

For en enkelt fan lykkedes det at få fat i aktivitetstrackeren, og det var endda ikke hvilken som helst tracker, fanen fik fat i.

Det var holdets stjerne og landsholdsspiller for Danmark Anders Christiansen, som efter 'tyveriet' ikke havde muligheden for at tracke dansetrinene til aftenens guldfest.

Den supporter som har AC:s GPS – fystränare Jamie vill gärna ha tillbaka den! https://t.co/G8jBs8TFhq — Malmö FF (@Malmo_FF) December 4, 2021

Derfor gik klubben på Twitter for at efterlyse den manglende tracker, som især den fysiske træner savnede.

Malmö FF vandt mesterskabet, efter de i sidste runde spillede 0-0 mod bundholdet Halmstad BK.