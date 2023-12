Det er nok ikke det opgør, de fleste danskere har sat næsen op efter i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

For når Borussia Dortmund tørner sammen med PSV Eindhoven er det næppe to af turneringens favoritter, der skal i aktion.

Alligevel glæder Stig Tøfting sig særligt til det opgør.

Det fortæller den tidligere fodboldspiller og nuværende Viaplay-ekspert i kanalens studie.

»Den bliver vild. de hader jo hinanden. Der er ikke langt fra Dortmund til Eindhoven,« lyder det fra Stig Tøfting.

»Tyskere og hollændere har haft lidt problemer, når de har mødt hinanden. Jeg kunne godt forudse, at denne her bliver en højrisiko kamp. Også uden for stadion tænker jeg, at det godt kan blive halv-voldsomt, men selvfølgelig også på banen.«

Borussia Dortmund spillede sig overraskende videre som nummer 1 fra en gruppe med storholdene AC Milan, Newcastle og Paris Saint-Germain, mens PSV Eindhoven blev nummer to efter Arsenal, men foran Lens og Sevilla.

FC København trak monsteret Manchester City ved lodtrækningen til Champions League ottendedelsfinaler.

B.T.s sportskommentator kalder det blandt andet »klamt med klamt på.«

