Den internationale spillerforening FIFPro melder, at de to unge ukrainske fodboldspillere Vitalii Sapylo og Dmytro Martynenko har mistet livet under Ruslands invasion af Ukraine.

»Vores tanker går til familierne, vennerne og holdkammeraterne til de unge ukrainske fodboldspillere Vitalii Sapylo (21) og Dmytro Martynenko (25), fodboldens første rapporterede tab i denne krig. Må de begge hvile i fred,« skriver den internationale spillerforening i et Twitter-opslag.

Flere ukrainske medier har citeret fra fodboldforbundet i Kievs Facebook-side, hvor de skriver, at Vitalii Sapylo blev dræbt i kamp nær Kiev.

Forbundet skriver videre, at Dmytro Martynenko mistede livet under et bombeangreb, der ramte hans families hus.

Dmytro Martynenkos mor døde også under angrebet og hans syvårige søster kom alvorligt til skade, men overlevede den forfærdelige hændelse.

25-årige Dmytro Martynenko spillede for FC Hostomel i Kiev.

Her blev han både holdets topscorer og kåret til den bedste spiller i den næstbedste Kiev-baserede række.



FIFA og UEFA meddelte mandag, at både russiske klub- og landshold er blevet suspenderet fra alle internationale turneringer med øjeblikkelig varsel, som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.