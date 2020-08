Angel Correa og Sime Vrsaljko er de to smittede i Atléticos trup, men resten af holdet er testet negativ.

To coronasmittede personer i Atlético Madrid er spillere, bekræfter den spanske klub.

Atlético Madrid meddelte søndag, at to personer fra klubben har testet positive for coronavirus i en runde af test lørdag.

Mandag satte den spanske klub navne på, og der er tale om spillerne Angel Correa og Sime Vrsaljko. De er isoleret i deres respektive hjem.

25-årige Correa har været fast mand gennem det meste af sæsonen, mens en knæskade har holdt 28-årige Vrsaljko ude det meste af tiden.

Resten af truppen og trænerstaben er testet negative i en ny runde af test, som blev gennemført mandag.

Atlético rejser til Portugal tirsdag uden de to spillere for at deltage i finalestævnet i Champions League, som afholdes i Lissabon.

Atlético møder torsdag Yussuf Poulsens RB Leipzig i kvartfinalen. Ved Final 8-stævnet spilles både kvartfinaler, semifinaler og finale over ét opgør.

De to smittetilfælde fik Atlético til at droppe den oprindelige rejseplan. Klubben skulle være taget til den portugisiske hovedstad mandag, men de positive prøver betød, at klubben blev nødt til at blive i Spanien.

Holdet, der trænes af Diego Simeone, skulle desuden have trænet mandag, og i første omgang blev træningen aflyst. Nu er meldingen efter den nye runde af test, at Atlético-truppen alligevel træner mandag.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) protokoller skulle spillere og trænere testes mellem 10 og 14 dage før deres første kamp i Portugal. Dernæst skulle de testes før afrejse fra hjemlandet og dagen før første kamp.

Uefa meddelte mandag, at Atléticos kamp mod Leipzig gennemføres som planlagt.

Foruden Atlético Madrid og RB Leipzig er Atalanta, Paris Saint-Germain, Manchester City, Lyon, Barcelona og Bayern München stadig med i turneringen.

/ritzau/AFP