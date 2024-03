Albert Grønbæk blev dobbelt målscorer, da Bodø/Glimt var lige ved at slå Ajax i Conference League.

Storklubben Ajax er i tovene i denne sæson, og det var den norske mesterklub Bodø/Glimt med en dansker i hovedrollen lige ved at udnytte torsdag aften.

Den tidligere AGF-spiller Albert Grønbæk scorede nemlig to mål, og det så længe ud til, at den norske klub skulle slippe fra Amsterdam med en 2-0-sejr i Conference Leagues ottendedelsfinale.

Men to Ajax-mål i overtiden betyder, at det er helt lige før returkampen i næste uge, hvor de to mandskaber skal mødes på en kunstgræsbane nord for polarcirklen.

Ajax har i denne sæson været i store problemer og er langt fra mesterskabskampen i den hjemlige liga, ligesom man blev banket ud af pokalturneringen af et hold fra den fjerdebedste række.

Måske derfor turde spillerne fra Bodø/Glimt at spille frisk til, selv om de var undertippede. Ajax lignede et hold, der let kunne slås ud af kurs, og de havde da heller ikke snerten til at skabe alverden, da kampen kom i gang.

Bodø/Glimt-spillerne var derimod ikke blege for at presse højt og aggressivt på hollænderne, og efter et kvarter slog 22-årige Albert Grønbæk til.

Jens Petter Hauge spillede bolden på tværs af feltet til danskeren, der tog et enkelt træk til venstre, inden han med en afdæmpet, flad og klog afslutning passerede Diant Ramaj i målet.

Efter 64 minutter bragte Albert Grønbæk igen sig selv i fokus. Efter at have mistet bolden på Ajax' banehalvdel, pressede han på for at få bolden tilbage.

Det resulterede i en god mulighed til Håkon Evjen, som netop er skiftet til Bodø/Glimt efter et mislykket ophold i Brøndby. Hans afslutning blev blokeret, men bolden landede hos Grønbæk, som skovlede den i mål.

Ajax virkede ikke til at kunne slå igen, men i overtiden scorede hollænderne to gange. Først udnyttede Branco van den Boomen et straffespark, som Odin Lurås Bjørtuft blev smidt ud for at begå.

Derefter pressede Ajax hårdt på, og lige før slutfløjt scorede Steven Berghuis med et tip hen over keeperen. Den tidligere Viborg-spiller Anton Gaaei blev skiftet ind kort før det sidste mål.

I Europa League var Simon Kjær med fra start, da AC Milan slog Rennes 3-0.

Den tidligere OB-spiller Mikkel Desler scorede Toulouses mål, da han og Rasmus Nicolaisen tabte med 1-2 til Benfica, der skiftede Alexander Bah på banen i anden halvleg.

/ritzau/