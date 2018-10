To uheldige selvmål kostede dyrt for Derby County fra den næstbedste engelske række, da holdet mødte Chelsea fra toppen af Premier League i Liga Cuppens ottendedelsfinale.

Derby tabte med 2-3, men har grund til at ærgre sig over, at holdet selv var med til at hjælpe storklubben fra London videre i turneringen.

Derby-manager Frank Lampard, der har en lang fortid som Chelsea-spiller, kunne se sin gamle klub komme i spidsen på et bizart selvmål af Fikayo Tomori.

Stopperen forsøgte at ekspedere et indlæg fra højre side ud af farezonen, men sparkede et stort hul i luften. I stedet ramte bolden hans støtteben, hvorfra den sprang ind i Derby-målet.

Jack Marriott udlignede kort efter. Men midt i første halvleg var den gal igen i Derby-defensiven.

Tomoris forsvarskollega Richard Keogh gjorde sin makker "kunsten" efter, da han satte foden på endnu et indlæg fra højre side. Igen var Scott Carson chanceløs i målet.

Martyn Waghorn scorede til 2-2, men inden en hæsblæsende første halvleg var forbi, sørgede Cesc Fabregas for Chelseas tredje scoring. Dermed var Chelsea foran 3-2, men Derby-spillere havde lavet fire af de fem mål.

Efter pausen faldt underholdningsværdien en smule, og den danske Chelsea-forsvarer Andreas Christensen blev pillet ud midtvejs i anden halvleg.

Derby pressede dog på til sidst, og David Nugent var centimeter fra at udligne. Men hans forsøg ramte indersiden af stolpen to minutter før tid.

Christian Eriksen er ligesom landsholdskollega Andreas Christensen klar til kvartfinalen i turneringen.

Han fik 84 minutter på banen for Tottenham, der på udebane slog West Ham med 3-1.

Son Heung-min lavede Tottenhams to første mål, mens et Eriksen-hjørnespark banede vejen for holdets tredje scoring, der blev sat ind af Fernando Llorente.

Lucas Perez' reduceringsmål undervejs fik ingen betydning.

