Åge Hareide sender to spillere hjem efter 0-0-kampen mod Irland. To nye bliver indkaldt søndag.

Dublin. Når det danske fodboldlandshold på tirsdag møder Østrig i en testkamp i Herning, bliver det uden Thomas Delaney og Andreas Cornelius.

Begge spillere rejser hjem efter lørdagens Nations League-kamp i Irland, der endte 0-0.

Landstræner Åge Hareide oplyser på et pressemøde efter kampen, at navnene på to afløsere vil blive offentliggjort søndag.

Mens Delaney var på banen i alle 90 minutter mod irerne, overværede Andreas Cornelius hele opgøret mod irerne fra udskiftningsbænken.

»Jeg har fået en forstrækning i lysken til træning, og så tager jeg hjem og får behandling, og så må vi se, hvordan der ser ud,« siger Cornelius.

»Jeg ved ikke, om jeg skulle have spillet kampen (mod Irland, red.), hvis jeg var klar.«

»Jeg tror ikke, at det er en slem forstrækning, men jeg ville i hvert fald ikke være i stand til at spille i dag eller mod Østrig,« lyder det fra Cornelius, der til daglig repræsenterer Bordeaux i den franske liga.

Danmark er oversidder i Nations League i den kommende uge, og derfor er der fundet plads til testkampen mod østrigerne. Den spilles tirsdag klokken 20.45.

/ritzau/