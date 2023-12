Det var grimme scener, der udspillede sig i Birmingham torsdag aften.

46 personer er indtil videre blevet sigtet efter sammenstød mellem polske fans og det engelske politi torsdag i forbindelse med fodboldkampen mellem Legia Warszawa og Aston Villa. Det skriver engelske Sky Sports.

- Af dem er 43 personer sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden, to er sigtet for overfald mod politiet og en er sigtet for at være i besiddelse af kniv, oplyser det lokale politi.

Desuden er to politiheste blevet såret i optøjerne, skriver The Guardian.

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

De sigtede er alle mænd og mellem 21 og 63 år gamle. 40 af dem formodes at komme fra Polen, mens et mindre antal anslås at bo i England.

De polske fans blev aldrig lukket ind på stadion torsdag aften til Conference League-kampen.

Frygt for uroligheder betød, at Legia Warszawa inden kampen kun havde fået tildelt 1000 billetter til kampen, men endnu flere polske fans rejste med til England.

Og en del af dem endte altså i et voldeligt sammenstød med politiet, som før kampen besluttede helt at afskærme de medrejsende fans fra Villa Park for at have bedre kontrol med situationen.

Politiet oplyser videre, at fem betjente kom til skade under sammenstødene. Det samme gjorde to politihunde og to politiheste.

Efter urolighederne fordømte Aston Villa på sin hjemmeside opførslen fra udeholdets fans og langede samtidig ud efter Legia Warszawa.

- På trods af utallige opfordringer om samarbejde med Legia Warszawa i forhold til deres medrejsende fans - især i de seneste to dage - har der ikke været nogen hjælp fra den gæstende klub i forhold til den alvorlige sikkerhedssituation, skrev den engelske klub torsdag.

Aston Villa har efterfølgende klaget til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) over det manglende samarbejde fra Legia i forbindelse med afviklingen af kampen.

Stem på 2023's største danske sportspræstation herunder – og vær med i konkurrencen om billetter til det storstilede Sport 2023-show, hvor B.T. Guld bliver uddelt.