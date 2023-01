Lyt til artiklen

Når Cristiano Ronaldo gør debut for sin nye saudiarabiske klub, bliver det med Lionel Messi på modstanderholdet.

Inden du får kaffen galt i halsen, er det ikke, fordi den argentinske troldmand har taget samme tur til olielandet, som sin mangeårige rival – endnu.

Messis klub, PSG, skal dog møde et saudiarabisk allstar-hold med spillere fra Al-Hilal og Ronaldos klub, Al-Nassr.

Kampen spilles torsdag 19. januar, og billetprisen er fuldstændig vanvittig. Det skriver Daily Mail.

Cristiano Ronaldo får snart debut for Al-Nassr. Foto: JORGE FERRARI

En særlig 'gylden' billet koster lige nu mere end 18 millioner kroner – og den kan blive endnu dyrere, inden auktionen stopper to dage før kampen.

Det er den saudiarabiske forretningsmand Mushref Al-Ghamdi, der har budt det absurde beløb – men så får han også en oplevelse ud over det sædvanlige.

Billetten giver nemlig adgang til begge holds omklædningsrum, hvorfor han vil få mulighed for at møde både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Desuden kommer køberen også med til sejrsceremonien og får en middag, hvor begge hold deltager.

Ud over den særlige billet har der ifølge ESPN været over to millioner billetanmodninger til kampen, der bliver spillet på King Fahd Stadium med plads til knap 70.000 tilskuere.

Mens PSG arbejder på at forlænge kontrakten med Messi, har superstjernens far angiveligt været i Saudi-Arabien, hvor Messi sættes i forbindelse med Al-Hilal.