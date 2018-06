Sverige rejser til VM i Rusland med et stærkt forsvar, men en målfattig offensiv vækker bekymring.

Göteborg. Hvis det danske fodboldlandshold har haft scoringsproblemer i foråret, er det for intet at regne i forhold til den tørke, der i øjeblikket har ramt Sverige.

De blågule har ikke scoret i de seneste 337 spilleminutter, og har blot lavet to mål i de sidste syv landskampe i en periode, der strækker sig tilbage til oktober sidste år.

0-0-kampen mod Danmark i sidste weekend blev fulgt op af et tilsvarende resultat mod Peru i Göteborg lørdag aften. Før afrejsen til VM i Rusland kan svenskerne konstatere, at defensiven fungerer noget bedre end offensiven.

- Vi har spillet to jævnbyrdige og chancefattige kampe, men jeg er tryg ved, hvordan vi spiller. Alligevel er vi nødt til at løfte os endnu et hak, siger landstræner Janne Andersson ifølge NTB.

I svenske medier bliver der udtrykt bekymring for kreative Emil Forsberg, der ikke har ramt storformen i de seneste testkampe. I angrebet er Marcus Berg og Ola Toivonen ikke kommet frem til mange muligheder.

Den fattige målhøst bør dog ikke give anledning til at panik, siger den erfarne back Mikael Lustig til Aftonbladet. Han peger på, at det var en stærk defensiv og ikke en sprudlende offensiv, der sikrede holdet adgang til VM.

- Har man fulgt vores landshold, og hvordan vi har spillet os til dette mesterskab, så forstår man. Vi spillede 180 minutter mod Italien, lavede et mål, og det var nok.

- Dengang var alle glade. Nu begynder folk at gå i panik. Det er vigtigt, at vi på holdet ved, hvad vi er gode til. Vi har to angribere, der arbejder stenhårdt i defensiven, og som gør det svært for modstanderne, siger Mikael Lustig.

Sverige åbner VM mod Sydkorea 18. juni. Fem dage senere skal Janne Anderssons tropper op mod de tyske verdensmestre, inden Mexico venter i sidste gruppekamp 27. juni.

/ritzau/