Teemu Pukki scorede begge mål, da Finland på hjemmebane besejrede Bosnien-Hercegovina med 2-0.

Den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki har haft en stor klubsæson i Norwich, og han har tilsyneladende ingen problemer med at overføre sin målfarlighed til det finske landshold.

Pukki blev dagens helt, da Finland hentede tre vigtige point i EM-kvalifikationen ved at slå Bosnien-Hercegovina med 2-0 hjemme i Tampere.

Den 29-årige angriber åbnede scoringen med en præcis afslutning ti minutter inde i anden halvleg, efter at han forinden havde splittet det bosniske forsvar med en smart "tunnel" på en modstander.

12 minutter senere var Norwich-topscoreren på pletten igen, da han vippede bolden over den fremstormende bosniske målmand og øgede til 2-0.

Pukki var langtfra den eneste superligakending på det finske hold.

I forsvaret mønstrede finnerne Brøndbys Paulus Arajuuri, mens FC Midtjylland-spilleren Tim Sparv var valgt til midtbanen. På bænken fandt man blandt andre FC København-keeper Jesse Joronen og Esbjerg-topscorer Joni Kauko.

Målmanden Lukas Hradecky har en fortid hos både Brøndby og Esbjerg, og han holdt sit bur rent. Dermed kan finnerne notere en sejr over en direkte rival i kampen om EM-billetterne.

Finnerne har nu seks point efter tre kampe, mens Bosnien ligesom Grækenland har fire. Italien topper gruppen efter at have vundet sine to første kampe.

/ritzau/