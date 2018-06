To fodboldfans fra Island kørte fra Reykjavik til Volgograd i en Lada for at støtte det islandske landshold.

København. Kristbjörn Hilmir Kjartansson og Gretar Jönsson har nærmest ligget vandret i 14 dage.

Det er dog sket i en Lada, som har fragtet de to islandske fodboldfans ud på en køretur på 5000 kilometer fra Reykjavik til Volgograd.

Det skriver Reuters, som kalder eventen for "en hyldest til vikingerne".

Kjartansson og Jönsson er begge 30 år, og Kjartansson, der er postarbejder, fik idéen, da han vandt en russisk bygget Lada i en konkurrence hos et rejsebureau.

Kammeraten Jönsson, der er filmstudent, var med på idéen, og de to gutter malede derefter bilen i de islandske farver.

- Det er i eventyrets ånd.

- Vikingerne var fantastiske opdagelsesrejsende, sømænd og krigere, så vi har haft lidt af deres længsel efter et eventyr. Det er nok tosset, men det er sjovt, siger Gretar Jönsson.

Parret tog en færge til Danmark, og derfra gik turen mod Tyskland, hvor de kørte via Polen, Litauen og Letland, inden de ankom til Moskva.

Her gjorde de et stop og så Islands 1-1-kamp mod Argentina, inden de satte kurs mod Volgograd, hvor Island fredag møder Nigeria.

Ifølge Reuters har bilen kun budt på en enkelt seriøs udfordring undervejs, da motoren pludselig var overophedet midt i Moskva.

En gruppe lokale hjalp dog hurtigt med at løse motorproblemet, så parret kunne drøne videre.

Planen er, at de to islændinge kører videre fra Volgograd til Rostov for at se Islands sidste gruppekamp mod Kroatien 26. juni, inden turen går tilbage til Reykjavik.

/ritzau/