En bizar sag er opstået i forbindelse med fodboldspilleren Emiliano Salas tragisk død.

To personer er blevet anholdt og har indrømmet, at de på ulovlig vis har skaffet sig adgang til billeder af Emiliano Salas lig.

Det skriver BBC.

48-årige Sherry Bray og 62-årige Christopher Ashford har begge indrømmet deres ugerning, der blev undersøgt efter, at billeder af Emiliano Salas lig begyndte af florere på sociale medier.

Arkivfoto. Sørgende fans i Nantes efter, Emiliano Salas lig blev fundet 8. februar. Foto: Stephane Mahe Vis mere Arkivfoto. Sørgende fans i Nantes efter, Emiliano Salas lig blev fundet 8. februar. Foto: Stephane Mahe

Billederne var taget af en skærm, der viste overvågningsbilleder fra det lighus i Bournemouth, hvor Emiliano Sala blev opbevaret, mens der blev foretaget en obduktion af hans lig.

Sherry Bray var direktør i det firma, der stod for overvågningen af dette lighus, og hun og Christopher Ashford skaffede sig adgang til de overvågningsbilleder og tog deres egne billeder af det.

Efterfølgende har Sherry Bray sendt billederne videre til en ven, mens hun har opfordret Christopher Ashford til at slette sine billeder af Salas lig for at skjule beviserne.

Det viser en efterforskninger af Brays virksomhed, hvor det også kom frem, at hun havde billeder af et andet lig på sin telefon.

Begge personer har i Swindon Crown Court erkendt sig skyldige i tre tiltaler af computermisbrug, og sagens dommer har advaret de to om, at de kan forvente en fængselsdom.

Emiliano Sala styrtede ned med et privatfly i Den Engelske Kanal den 21. januar, hvor han var på vej fra Nantes til Cardiff.

Den argentinske angriber havde netop færdiggjort et skifte til walisiske Cardiff City og havde været tilbage i Nantes for at sige farvel til sine gamle holdkammerater.

Piloten David Ibbotson, der fløj flyet, er endnu ikke blevet fundet. Emiliano Sala blev 28 år.