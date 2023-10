Der er gået mode i at dele slutrunderne.

De næste to EM-turneringer skal således deles af intet mindre end syv lande.

UEFA har netop annonceret, at England, Nordirland, Irland, Wales og Skotland får EM i 2028, mens Italien og Tyrkiet deler slutrunden i 2032.

Der var ingen modkandidater til de to vindende bud, men Rusland havde tidligere også forsøgt at ansøge, men det er blevet afvist.

Seneste europæiske slutrunde blev også holdt i en lang række nationer, hvor Danmark var blandt værterne.

Næste EM er i Tyskland i sommeren 2024, og her kæmper Kasper Hjulmands tropper for at kvalificere sig. Næste opgør er mod Kazakhstan og San Marino.

På mødet, hvor slutrunderne endeligt skulle vedtages, skulle de sidste formaliteter omkring Ruslands genindtræden i fodbolden på U17-niveau diskuteres. Men beslutningen var allerede taget, lød vurderingen fra en tidligere dansk fodboldchef.