Et derbyopgør i den colombianske millionby Medellín fik et voldsomt efterspil, da to personer mistede livet og adskillige personer blev såret i et opgør mellem fans fra de to klubber.

Medellín-klubberne Independiente Medellín og Atletico Nacional mødtes i et derby søndag, som udeholdet vandt med 3-1. Det var dog langt fra spillet på banen, som kampen vil blive husket for.

El País skriver, at to personer – en fra hver fanfraktion – mistede livet under et slagsmål efter kampen, hvor også mindst 14 personer blev såret.

Mediet beretter om, at ofrene begge blev stukket med et 'skarpt våben,' og at omkring 300 fans deltog i slagsmålet.

Ayer se jugó cada minuto del Clásico en paz. Es una lástima que durara tan poco. Hoy a las dos de la mañana dos hinchas alias el Zombie del Nacional y la Hormiga del Medellín se trabaron en una riña campal que les costó la vida. Actuaremos con todo el peso de la ley. Daremos 200… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 30, 2023

Ofrene er en 25-årig mand og en 34-årig mand, hvor problemet nu er, at flere videoer florerer på de sociale medier med deres lig liggende i gaderne i Medellín. Det har fået oberst Henry Bello Cubides fra Policía Metropolitana til at reagere:

»Der er flere videoer af deres lig liggende på en af ​​gaderne i Medellín, som forbipasserende filmede i de tidlige timer søndag. Vi opfordrer endnu en gang alle borgere til at overholde reglerne for sameksistens og borgernes sikkerhed,« siger han i et statement.

Også byens borgmester, Daniel Quintero, har reageret på den voldsomme hændelse efter derbyet:

»Vi vil handle med lovens fulde magt (for at finde de skyldige, red.). Vi vil give 200 millioner pesos (svarende til næsten 300.000 danske kroner) til dem, der hjælper os med at identificere og retsforfølge de ansvarlige,« skriver borgmesteren på Twitter.