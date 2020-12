FC Midtjyllands fine præstation mod Atalanta giver genlyd.

Især anføreren, Alexander Scholz, havde en fantastisk kamp, hvilket betød den højeste karakter af alle på banen hos B.T., og hans greb om italienernes angribere er også blevet bemærket hos whoscored.com, der lever af at lave statistikker.

Ligesom tilfældet er med Yussuf Poulsen, der ligeledes havde en pragtkamp for RB Leipzig med et mål og et oplæg i tyskernes sejr over Istanbul Basaksehir, er den midtjyske forsvarsspiller udvalgt til rundens hold i Champions League af mediet.

I midterforsvaret danner Alexander Scholz, der scorede et fantastisk mål mod Atalanta i 1-1-kampen, duo med Christian Romero fra modstanderholdet.

Danskeren får karakteren 8,26, mens Romero snitter højere med 9,40.

Yussuf Poulsen har fået Olivier Giroud som sidemakker.

Mens landsholdsangriberen fra Danmark får karakteren 9,14 for sin flotte præstation, rydder franskmanden fra Chelsea det hele med et 10-tal for alle målene i 4-0-nedsablingen af Sevilla.

De resterende spillere på whoscored.coms hold er målmand Matvey Safonov og markspillerne Nordi Mukiele, Jordi Alba, Federico Chiesa, Irfan Kahveci, Curtis Jones og Neymar.