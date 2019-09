Onsdag klokken 10.30.

Her begynder den nye start for Nicklas Bendtner, når han for første gang træner med sine nye holdkammerater på Jens Jessens Vej 10.

En start, der kommer i kølvandet på en turbulent afslutning i Rosenborg, hvor opholdet ellers startede så godt, efter Nicklas Bendtner i starten af marts 2017 skrev under på sin kontrakt med den norske klub.

B.T. Sport skruer her tiden tilbage og zoomer ind på de sidste to år for angriberen.

År 2017 -Opturen, landsholdscomeback og stor interesse

I marts kom en af de helt store transferbomber. Rosenborg havde hentet Nicklas Bendtner til stor glæde for de norske fans. Efter flere mislykkede ophold i udlandet faldt valget på den norske klub for at få gang i karrieren og for at komme tilbage på landsholdet.

Og det begyndte blandet for Nicklas Bendtner, der den 2. april fik debut for Rosenborg. Det kunne dog næsten ikke været startat bedre, da han i sin første kamp blev kåret til 'kampens spiller'.

De følgende måneder var op og ned for angriberen, der i juni blev hængt ud for ikke at have leveret. Han var overvurderet, lød dommen fra kritikere.

»Alarmerende. Nicklas Bendtner har ikke leveret, men Rosenborgs problemer er meget større end det,« sagde TV2 Norges fodboldkommentator Marius Skjelbæk, der kritiserede Rosenborg for ikke at spille og fungere ordentligt.

Nicklas Bendtner i landsholdstrøjen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner i landsholdstrøjen. Foto: Liselotte Sabroe

Bendtner spillede sig dog op, og den 27. august 2017 kom forløsningen. Han blev udtaget til landsholdet for første gang siden 2015, og da han den fem dage senere blev skiftet ind i Parken, var jublen så stor, at taget næsten lettede.

Den 4. november kom en stor milepæl, da danskeren kunne kalde sig mester med Rosenborg og efterfølgende også topscorer. Han kom desuden på tavlen for landsholdet, da han nettede i VM-playoffkampen mod Irland den 14. november.

Angriberens succes betød også, at rygterne om en ny klub begyndte at blomstre. Interessen var stor, men Rosenborg havde is i maven.

»Vi ved, at der er stor interesse. Det ved alle, så det er vi helt rolige omkring. Vi planlægger ud fra, at han er her i næste sæson,« sagde Rosenborgs sportschef, Stig Inge Bjørnebye, til B.T. den 15. december.

År 2018 - Knuste drømme, ny kæreste og en voldssag

Nicklas Bendtner var en eftertragtet herre. Den franske storklub Bordeaux smed i januar et bud på bordet men droppede at hente Nicklas Bendtner, der også havde succes på privatfronten.

Han dannede par med modellen Natasja Madsen.

»Hun har en anderledes indstilling til kærligheden, end hvad jeg ellers har prøvet. Det har nok fået mig til at åbne mig på en anden måde, ikke bare over for hende, men også for andre mennesker på et mere generelt plan. Til at se mere positivt på livet,« fortalte han i et interview med Euroman.

Kærligheden mellem de to brast dog, alt imens buddene væltet ind på Nicklas Bendtner, der blev rygtet til Kina. I marts bejlede han lidt til F.C. København. For Nicklas Bendtner fortalte åbent, at han ikke regnede med at slutte karrieren i Rosenborg, og at F.C. København kunne være et godt bud på en dansk destination en dag.

I løbet af foråret 2018 gik det godt for Nicklas Bendtner, der virkelig gjorde alt for at spille sig i sommerens VM-trup, alt imens han var glad for Norge. I Trondheim kunne han være sig selv, lød det om grunden til, at det fungerede så godt.

Det gjorde det også på kærlighedsfronten, da Nicklas Bendtner i maj kunne præsentere sin nye kæreste - modellen Reanin Johannink, som han havde med til en tenniskamp i Parken. Blot få uger, før en stor nedtur startede for danskeren.

Den 27. maj udgik en skadet Nicklas Bendtner med tårer i øjnene. Den var gal med lysken. VM-drømmen brast for angriberen, der blev vraget til den endelige trup, fordi de på landsholdet ikke mente, han kunne nå at blive klar.

»Det var helt tydeligt vendepunktet. Her gik det galt. Frem til det så det godt ud. Godt nok var han ikke lige så skarp i månederne efter den første sæson, men han spillede stadig godt,« har Adresseavisens fodboldkommentator Birger Løfaldli tidligere fortalt til B.T.

Foto: Wold, Ole Martin Vis mere Foto: Wold, Ole Martin

Mens landsholdet var til VM i Rusland, begyndte en skuffet Nicklas Bendtner at spille kampe for Rosenborg, og i midten af juli stod han og Philine Roepstorff frem som par.

Og få måneder efter var de to involveret i en stor sag i Danmark. Den 9. september kom det frem, at Nicklas Bendtner var blevet anmeldt for vold mod en taxichauffør i den danske hovedstad.

Få dage efter stod han skoleret i Rosenborg, hvor han læste op af et stykke papir for den fremmødte presse. Han beklagede af hele sit hjerte og understregede, at han ikke var en voldsmand, men fortalte også, at han beskytter dem, han holder af.

Nicklas Bendtner nægtede sig skyldig, og både han og kæresten hævdede, at der blev handlet i selvforsvar, da chaufføren efter deres opfattelse var truende.

Nicklas Bendtner måtte i september stå skoleret i Rosenborg efter episoden med taxichaufføren. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Nicklas Bendtner måtte i september stå skoleret i Rosenborg efter episoden med taxichaufføren. Foto: TERJE PEDERSEN

Der var chok i landsholdslejren, og Åge Hareide meddelte, at blev Nicklas Bendtner kendt skyldig, var han færdig på landsholdet - siden lød det dog, han var velkommen efter afsoning - mens han fik lov at blive i Rosenborg.

Inden sagen kom for retten, satte Nicklas Bendtner sit hus i Trondheim til salg, og her startede spekulationene for alvor: Var det et tegn på, danskeren var på vej væk?

Den 2. november faldt dommen. Nicklas Bendtner blev kendt skyldig i vold mod chaufføren og idømt 50 dages fængsel.

År 2019 - Vraget og videre

2. januar bankede Kriminalforsorgen på Nicklas Bendtners dør og påsatte den fodlænke, han nu skulle gå med de næste 50 dage i København. Ved siden af skulle han træne selv, så han kunne være klar til at vende tilbage til Norge den 22. februar.

I mellemtiden lagde Rosenborgs nye træner, Eirik Horneland, ikke skjul på, at der ikke ventede særbehandling til danskeren, der skulle indhente den tabte fodboldtræning på en måned.

Foråret gik dog langt fra, som Nicklas Bendtner håbede på. Han blev skånet i en træningskamp mod Molde i midten af marts, og siden tilbragte han flere kampe på bænken.

»Jeg vil tro, at der er en forklaring på, hvorfor jeg ikke spiller. Han har fortalt meget til jer i medierne, men til mig har han ikke sagt noget. Derfor er jeg uforstående over for det her, og jeg er ikke tilfreds med situationen,« sagde Nicklas Bendtner om Eirik Hornelands beslutning den 6. maj.

Men det ændrede sig ikke. Spilletiden udeblev, og da B.T. var i Norge i slutningen af maj, var der lukket, når snakken faldt på Nicklas Bendtner.

Den sidste tid i Rosenborg trænede Bendtner ikke med den norske klub. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den sidste tid i Rosenborg trænede Bendtner ikke med den norske klub. Foto: NTB SCANPIX

Den 23. maj blev det meldt ud, at Nicklas Bendtner ville forlade Rosenborg, og i samme omgang skrev Adresseavisen, at Bendtner var ude i kulden, blandt andet fordi et flertal i spillertruppen var utilfredse med, at danskeren fik særbehandling. Hovedpersonen selv afviste og kaldte historien misvisende.

Den følgende tid bød på forlænget ferie og flere uger væk fra træningsanlægget i Norge, inden det i august blev meldt ud, at Bendtner kiggede mod andre klubber. Serie C-klubben Reggina var angiveligt på banen, men her endte han ikke.

I stedet blev det F.C. København, der i de døende minutter på transfervinduets sidste dag kunne meddele, at klubben havde hentet Nicklas Bendtner. Kontrakten lyder på fire måneder.

'Det var ikke med min gode vilje, at jeg lå stille over sommeren. Men pausen har i det mindste gjort mig klogere på, hvor jeg står i min karriere. Jeg er overhovedet ikke træt af fodbold. Jeg er sulten og motiveret som aldrig før,' skrev Bendtner på Instagram søndag aften.