Russiske missiler og droner har ikke stoppet fodbolden i Ukraine, hvor der er forårspremiere denne weekend.

De ukrainske fodboldhold indleder i denne weekend forårssæsonen i landets bedste fodboldrække.

På toårsdagen for Ruslands invasion forbereder mange ukrainske fans sig lige nu på at følge deres respektive hold, når de søndag tager hul på anden halvdel af sæsonen.

Allerede fredag eftermiddag tyvstartede LNZ Cherkasy og ligaens førerhold fra FC Kryvbas forårets premiererunde.

Kryvbas vandt udekampen med 3-0 og udbyggede dermed forspringet i toppen af rækken.

Truslen fra russiske missilangreb betyder, at flere af ligaens 16 hold er nødsaget til at afvikle hjemmekampe i andre byer, og af sikkerhedsmæssige hensyn er tribunerne stort set tomme.

Det var også tilfældet fredag eftermiddag for LNZ Cherkasy, der låner ligakonkurrenten FC Kolos' hjemmebane i Kijev-regionen.

De regerende mestre fra Shakhtar Donetsk blev allerede tvunget væk fra klubbens normale hjemmebane, Donbas Arena, tilbage i 2014, efter at Rusland annekterede Krimhalvøen.

Donbas Arena blev ødelagt kun fem år efter opførelsen - angiveligt af russiske separatister. Det næsten nyopførte stadion har ikke været i brug siden og er i kraftig forfald.

Trods invasionen og hyppige russiske angreb lykkedes det allerede i sommeren 2022 at genstarte Ukraines bedste fodboldrække.

Kampene fra ligaen må ukrainerne dog følge via transmissioner på tv, radio eller lignende.

Foreløbig har Ukraines Fodboldforbund været varsomme med at genåbne for tilskuere på grund af faren for pludselige angreb fra luften, men der er planer om at åbne for tilskuere i et mindre antal.

Helt umuligt har det ikke været for fans af eksempelvis Shakhtar Donetsk at følge deres helte tæt på. Shakhtar har i europæisk sammenhæng spillet i den tyske storby Hamburg i denne sæson.

Små 30.000 tilskuere var på plads i Hamburg, da det ukrainske mesterhold for nylig mødte Marseille i Europa Leagues 16.-delsfinaler. Efter 2-2 i Hamburg endte det med et samlet nederlag til ukrainerne.

/ritzau/