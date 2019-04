Høj løn - ingen spilletid.

Denis Suarez' ophold i Arsenal er aldrig rigtigt blev til noget - og det bliver heller ikke til mere.

I et Twitter-opslag fortæller den spanske fodboldspiller, at sæsonen endegyldigt er færdig på grund af en skade. Den særlige behandling gør, at han ikke samtidig kan spille fodbold.

'Jeg beklager, at den store indsats og de mange ofre, der blev gjort for at få mig til Arsenal, ikke har båret frugt,' skriver Denis Suarez:

pic.twitter.com/aJVZtFOimi — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 29. april 2019

'I kan ikke engang forestille jer, hvor vred jeg er over det, men helbredet kommer i første række.'

Der var ellers masser af optimisme, da Denis Suarez efter nytår fik lejemålet på plads.

»Han giver os kvalitet og muligheder på mange forskellige angrebspositioner, så han vil være i stand til at hjælpe holdet,« sagde Arsenal-manager Unai Emery, da lejeaftalen blev offentliggjort.

I forbindelse med aftalen overtog den engelske klub også lønudbetalingen til Denis Suarez - Ifølge flere engelske medier tjente Denis Suarez i omegnen af 450.000 kroner om ugen i Arsenal - men det blev ikke vekslet til spilletid.

Midtbanespilleren er igen og igen og igen blevet placeret på bænken. Seks gange blev han skiftet ind til en samlet spilletid på omkring 95 minutter.

Og nu bliver det altså ikke til mere.

'Jeg træder til side, men jeg er taknemmelig for alle de beskeder og al den støtte, I har sendt til mig,' skriver Denis Suarez.

Han vender til sommer tilbage til FC Barcelona... hvor han heller ikke fik meget spilletid, inden lejemålet med Arsenal kom på plads.