Manchester United måtte angiveligt punge ud, da de skulle have Alexis Sanchez ud af folden.

Hele 75 millioner kroner skulle chileneren have ned i egen lomme som en del af den aftale, der i går sendte ham permanent til Inter.

Det skriver engelske Daily Mail.

Inter fik ham uden at betale så meget som en øre. Og da han også går 75 procent ned i løn, så han nu får 'blot' én million kroner om ugen, måtte Manchester United altså gå på kompromis og smide 75 millioner kroner kontant oven i hatten.

Inter har ikke betalt en krone i overgangssum for Alexis Sanchez. Foto: Jennifer Lorenzini Vis mere Inter har ikke betalt en krone i overgangssum for Alexis Sanchez. Foto: Jennifer Lorenzini

Kompensationen skal ses i lyset af, at han fortsat havde to år tilbage af sin kontrakt i Manchester United. En kontrakt der gjorde ham til den bedst betalte spiller i Premier League.

Daily Mail beretter, at United skulle være tilfredse med endegyldigt at slippe af med Sanchez. Chileneren kunne været blevet de restererende to år i Manchester uden at spiller, og henover de to år ville han have hævet i omegnen af 410 millioner kroner.

De frigjorte lønkroner kan United nu bruges på andre spillere, og klubbens formodede nye stjerne, hvis transferen altså bliver til noget, Jadon Sancho, vil formentlig også skulle hente klækkelig hyre i Manchester-klubben.

Alexis Sanchez skiftede til Manchester United fra Arsenal tilbage i 2018, og forhåbningerne var i sin tid store. Han kom til med 80 mål i 166 kampe for Arsenal i baggagen.

I United formåede han dog aldrig at folde sit talent ud, da det blot blev til 5 mål i 45 kampe.

Han var lejet ud til Inter i sidste sæson, hvor skader plagede ham i første halvdel af sæsonen. Han har spillet mere kontinuerligt i 2020. hvor det er blevet til 3 mål fra chileneren.